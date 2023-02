Ils risquent la prison à vie. Pendant au moins quatre mois, une cinquantaine de personnalités politiques et militants pro-démocratie doivent comparaître devant la justice dans le cadre du « plus gros procès contre des figures de l’opposition », rapporte Courrier International. « C’est l’action en justice qui comprend le plus grand nombre d’accusés depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en juin 2020 », assure le South China Morning Post. Ce texte contre la sécession, la subversion, le terrorisme et l’ingérence étrangère avait à l’époque été promulgué par Xi Jinping sans avoir été examiné par le Conseil législatif, l’assemblée locale hongkongaise. Les militants, pour la plupart emprisonnés depuis près de deux ans, disent être poursuivis pour leur participation à une action politique.

Une adolescente tuée par un requin en Australie Le drame s’est déroulé dans une rivière près de Perth. Samedi 4 février, une jeune fille de 16 ans a été tuée par un requin qui l’a attaquée alors qu’elle nageait. L’adolescente a été sortie de l’eau, mais n’a pas pu être réanimée. Selon les experts, il n’est pas courant de trouver des requins dans cette partie de la rivière. Le FIFO fête ses 20 ans Rendez-vous incontournable des passionnés du genre, le Festival international du film documentaire océanien (FIFO) a débuté samedi 4 février et se poursuit jusqu’au 12 février, à Tahiti. Pour ses 20 ans, le FIFO innove avec un prix du jury jeunesse. Il est composé de sept jeunes Polynésiens qui fêteront leurs 20 ans en même temps que le festival.