Des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville d’Auckland entre le 27 et le 28 janvier. 241 millimètres de pluie sont tombés en 24 heures, soit huit fois le volume d’eau qui tombe habituellement en janvier. Quatre personnes ont péri dans les inondations. Jusqu’à 24 000 foyers ont été privés d’électricité. Des maisons se sont écroulées dans des glissements de terrain, un train a déraillé. L’état d’urgence a été décrété. Le gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un fonds d’au moins 100 000 dollars NZ, soit plus de 7 millions de francs. Le nouveau Premier ministre, Chris Hipkins, a appelé la population à rester à la maison alors que la pluie continuait de s’abattre sur cette ville de 1,6 million d’habitants, la plus peuplée du pays. L’aéroport a également été inondé. Les vols intérieurs ont pu reprendre samedi et les vols internationaux, dimanche. Une centaine de Calédoniens figuraient parmi les personnes bloquées. Aircalin a pu replacer tous ses passagers. Le premier vol vers Nouméa a été affrété dimanche matin. Mais certains vols ont été reportés jusqu’au 8 février. La compagnie Air New Zealand a fait savoir qu’elle prendrait en charge les frais supplémentaires d’hébergement. L’intensité du phénomène est une conséquence du changement climatique a affirmé le Premier ministre, Chris Hipkins.

Paris et Canberra vont fabriquer des obus pour l’Ukraine Les ministres français et australiens des Affaires étrangères et des Armées étaient réunis lundi 30 janvier à Paris pour approfondir la coopération entre les deux pays. Catherine Colonna, Sébastien Lecornu, Penny Wong et Richard Marles devaient poursuivre le dialogue après la visite en France du Premier ministre australien Anthony Albanese, le 1er juillet dernier marquant la reconstruction de la relation entachée par la crise des sous-marins et la naissance de l’alliance anglo-saxonne, Aukus. Un accord de production et de livraison d’obus de 155 mm à l’armée ukrainienne a été conclu. Représentant « plusieurs millions de dollars », il ouvre une « nouvelle coopération » entre les industries de défense des deux pays.