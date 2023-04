Le Président de la République a entamé mercredi 5 avril une visite d’État de trois jours en Chine. Son dernier déplacement remontait à 2019 avant le Covid. Il s’agit pour l’Élysée de « relancer la dynamique des relations franco-chinoises sur tous les volets, au moment où les tensions et les crises internationales nécessitent plus que jamais de redonner un horizon à ce partenariat stratégique ». Le premier sujet de discussion sera la guerre en Ukraine. En raison de sa proximité avec la Russie, « la Chine est le seul pays au monde en mesure d’avoir un impact immédiat et radical sur le conflit, dans un sens ou dans l’autre » selon la présidence française. La France aimerait convaincre Xi Jinping de jouer un rôle de médiation vers une issus négociée. Pékin n’a jamais condamné l’invasion de l’Ukraine et le Président chinois a affiché un front uni avec Vladimir Poutine, il y a deux semaines à Moscou. A minima, il s’agirait d’éviter que la Chine fournisse des armes à son partenaire. Au menu également, les relations avec l’Europe avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qui est aussi du déplacement. Enfin, les échanges économiques avec un accent sur la transition énergétique : Emmanuel Macron est accompagné d’une soixantaine de patrons français. Des signatures de contrats sont attendues. L’objectif est de continuer à pousser pour un « meilleur accès au marché chinois » et à « des conditions équitables de concurrence ».