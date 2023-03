L’élection des représentants de l’Assemblée de la Polynésie française se déroulera dimanche 16 avril avec éventuellement un second tour dimanche 30 avril. Sept listes ont été déposées au haut-commissariat. On trouve le Tavini Huiraatira, mené par Oscar Temaru et trois députés dont Moetai Brotherson candidat à la présidence, les écologistes de Heiura les Verts, le Tapura Huiraatira porté par le président Édouard Fritch, les dissidents autonomistes du Ia ora te nuna’a du sénateur Teva Rohfritsch, et le groupe orange de Gaston Flosse (inéligible mais candidat à la vice-présidence), le Amuitahiraa o te nuna’a, conduit par l’ancien député Bruno Sandras et la compagne de Gaston Flosse, Pascale Haiti. Le territoire est divisé en huit sections électorales. Après dix ans de pouvoir et une défaite aux législatives, la majorité Tapura d’Édouard Fritch est contestée, notamment pour sa gestion de la crise Covid et l’instauration de la TVA sociale au 1er avril pour sauver la CPS (Caisse de prévoyance sociale). Les indépendantistes veulent reprendre les rênes du territoire. Ils prônent une « gouvernance propre et novatrice ». Les dernières élections ont été marquées par des taux d’abstention record, signe d’une défiance grandissante envers la classe politique.

Photo : Ces périodes de campagne électorale sont marquées par de grands rassemblements très suivis, où chacun arbore la couleur de sa formation. © Tapura Huiraatira