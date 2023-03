Les deux motions de censure présentées contre la réforme des retraites ont été rejetées lundi 20 mars à l’Assemblée nationale. La motion transpartisane, déposée par le groupe LIOT (Libertés, indépendants, Outre-mer et Territoires), a été rejetée à neuf voix près. Celle du Rassemblement national n’a recueilli que 94 voix sur les 287 nécessaires à son adoption. En conséquence, la loi a été adoptée à l’aide de l’article 49.3. Mais elle doit encore être promulguée. La Première ministre Élisabeth Borne va saisir le Conseil constitutionnel pour un examen du texte dans les meilleurs délais.

Cette séance est intervenue dans un contexte de grande tension politique et sociale en Métropole depuis le 19 janvier. La colère contre le gouvernement d’Emmanuel Macron s’est amplifiée, des échauffourées avec les forces de l’ordre ont encore eu lieu dans la capitale. Selon les enquêtes d’opinion, les Français sont majoritairement hostiles à cette réforme qui doit notamment relever l’âge de la retraite de 62 à 64 ans pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Elle matérialise pour beau- coup un déni de démocratie.

Et le recours au 49.3 est considéré comme un nouveau passage en force, une violence politique. Les syndicats ont appelé à une nouvelle mobilisation, jeudi 23 mars. D’après les observateurs français et internationaux, Emmanuel Macron, défiant l’Assemblée nationale et la rue, est affaibli et isolé. On estime aussi que, depuis la crise des Gilets jaunes en particulier, la France est impossible à réformer.

Photo : Le profond ressentiment contre le gouvernement s’amplifie en Métropole. © Bertrand Guay/ AFP