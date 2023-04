L’exécutif a dénoncé la responsabilité des chaînes de distribution dans la hausse des prix. En un an, le prix du panier moyen des ménages a bondi de 29 % au Portugal, près de quatre fois plus que le taux d’inflation général à 7,8 %. Les marges atteignent près de 50 % sur les oignons, les oranges, et plus de 40 % sur les œufs.

Le Royaume-Uni veut interdire le gaz hilarant Après les Pays-Bas, le Royaume-Uni va interdire le protoxyde d’azote, substance de plus en plus consommée pour un usage récréatif. Le gaz peut avoir des conséquences psychologiques ou neurologiques. Son usage sera restreint au milieu médical ou à la cuisine (siphons). © Anadolu Agency, Anadolu Agency via AFP / © Vladimir Astapkovich, Sputnik, AFP / © Claire Serie, Hans Lucas via AFP