La comédie de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, Eveything Everywhere All At Once, a obtenu sept récompenses à la 95e cérémonie des Oscars, dont celle du meilleur film, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh et des meilleurs seconds rôles pour Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan. Le superbe À l’Ouest, rien de nouveau a obtenu quatre statuettes, dont celle du meilleur film étranger.