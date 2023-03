Des distributeurs se sont engagés à fournir les prix « les plus pas possibles » pour répondre à l’inflation toujours plus élevée en France métropolitaine. Elle atteint 14,5 % sur un an en février. Face à l’augmentation des prix, le gouvernement prépare aussi un chèque alimentaire pour les ménages les plus pauvres.

Pénurie de fruits et de légumes en Grande-Bretagne La Grande-Bretagne manque cruellement de tomates, de poivrons, de concombres et de salades. Le pays fait face à une pénurie de fruits et de légumes depuis plusieurs semaines, qui ne sera réglée que dans « deux à quatre semaines », selon les autorités relayées par l’agence de presse Reuters.