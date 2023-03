Pas moins de 7 000 soldats s’entraînent à un conflit majeur dans le cadre de l’exercice « Orion 2023 », le plus important mené par l’armée française depuis 30 ans. L’état-major a pour ambition de durcir la préparation des soldats pour anticiper un conflit de haute intensité, face à une armée conventionnelle de force égale.

Cette phase se déroule dans 14 départements du sud de la France et implique toutes les composantes de l’armée, avec notamment un débarquement amphibie et aéroporté. Dans le scénario fictif, l’« Arnland », État allié, est menacé par son voisin « Mercure », qui exerce une pression sur ses frontières et instrumentalise des milices locales. Britanniques, Espagnols et Américains sont également impliqués dans cette simulation.

Le 25 février, des centaines de parachutistes ont été largués dans le ciel de Castres (Tarn) ainsi que du matériel (notamment des véhicules blindés légers) depuis des avions de transport. Dans la nuit, deux sous-groupements de commandos parachutistes s’étaient infiltrés par les airs sur une dizaine de kilo- mètres pour préparer le terrain.

Le lendemain, les chars ont débarqué dans le port de Frontignan (Hérault). Les premiers blessés ont été acheminés. La prochaine phase se déroulera au printemps dans le nord-est de la France avec 12 000 militaires. L’exercice qui prend en compte différents milieux et conflictualités (cyber, espace, influence, lutte informationnelle) sera répété tous les trois ans.