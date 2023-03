Ce vendredi 24 février marque un an d’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un an de guerre, de bombardements, de combats sur le front, d’évacuations de civils. Le bilan humain est inconnu, ces données étant hautement stratégiques. Les estimations sont de 150 000 soldats tués côté russe, 100 000 morts et blessés militaires ukrainiens. Au moins 7 000 civils auraient été tués en Ukraine et plus de 11 000 blessés.

Huit millions d’Ukrainiens ont fui leur pays. Lundi 20 février, le président américain a effectué une visite surprise à Kiev, pour rencontrer le président Zelensky. Joe Biden a annoncé une nouvelle livraison d’équipements pour 500 millions de dollars.

Et porté ce message à Vladimir Poutine, réitéré le lendemain en Pologne : le soutien à l’Ukraine reste sans faille, la coalition internationale autour de Kiev est plus forte que jamais.

La Russie a échoué à anéantir l’Ukraine et à diviser l’Occident. Le lendemain, le président Russe s’est adressé à sa nation. Lors d’un discours fleuve, résolument hostile aux « Néonazis » d’Ukraine et à l’Occident, Vladimir Poutine a de nouveau accusé les États-Unis et l’Otan d’avoir orchestré le conflit pour rayer la Russie de la carte.