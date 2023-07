Le récap de l’actualité dans le monde

Touristes et habitants ont été contraints de quitter l’île grecque de Rhodes, samedi 22 juillet, en raison de la progression des incendies vers les villes côtières. Plus d’une vingtaine de bateaux ont participé à l’opération d’évacuation, la plus grande jamais organisée par la Grèce qui vit actuelle- ment sa plus longue canicule, une vague de chaleur qui devrait durer de 16 à 17 jours.

C.M. et E.B. avec l’AFP