Plus de 35 000 morts. 26 millions de sinistrés. Le bilan du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février est colossal. Les sauveteurs ont continué d’extraire des survivants dans les décombres plus de 72 heures après la catastrophe.

Au cours de la nuit du 12 au 13, sept personnes ont été dégagées vivantes en Turquie, selon la presse, dont un enfant de 3 ans à Kahramanmaras et une femme de 60 ans à Besni. Des sauvetages jugés « inespérés ». Dimanche 12 février, l’Organisation des Nations unies (ONU) a déclaré que le nombre global de victimes pourrait encore « doubler ».

En Syrie, le président Bachar Al-Assad a accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage transfrontaliers entre la Turquie et le nord-ouest du pays pour trois mois. Ils permettront d’acheminer l’aide huma- nitaire aux victimes du séisme. « Jusqu’à présent, nous avons fait défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie », avait reconnu Martin Griffiths, chef humanitaire de l’ONU, après sa visite dans la zone sinistrée. « Ils se sentent à juste titre abandonnés » et il faut « corriger cet échec au plus vite ».

Selon un responsable du ministère des Transports syrien, Suleiman Khalil, 62 avions chargés d’aide ont jusqu’à présent atterri en Syrie. D’autres sont attendus dans les jours à venir, en provenance notamment d’Arabie saoudite. La situation est particulièrement délicate pour les sauveteurs dans ce pays ravagé par 12 ans de guerre civile. Jusqu’à présent, Bab Al-Hawa, dans le nord-ouest, restait le seul point de passage opérationnel depuis la Turquie vers les zones rebelles.