À chaque fois, les visites ont été confirmées au dernier moment. Raisons de sécurité. Le président ukrainien s’est déplacé dans plusieurs capitales européennes. À Rome, Berlin, Londres, Bruxelles ou Paris, Volodymyr Zelensky a été reçu à partir du 13 mai pour récolter des promesses d’aides supplémentaires en vue d’une contre-offensive dans l’objectif de récupérer des territoires occupés par les Russes. Emmanuel Macron s’est engagé à former des pilotes ukrainiens et à livrer du matériel, dont des chars et des blindés. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son homologue néerlandais, Mark Rutte, veulent aller plus loin. Ils militent pour créer « une coalition internationale » afin de fournir à l’Ukraine des avions de combat et former des pilotes. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur souhait lors du Conseil de l’Europe qui se réunissait, pour la quatrième fois en 75 ans d’existence, à Reykjavik (Islande). Les 46 États membres ont annoncé la création d’un « registre international des dommages causés par l’invasion russe ». Une proposition soutenue par Washington qui souhaite en devenir membre et participer au financement. Le but de ce sommet était de multiplier les moyens de rendre pénalement responsable la Russie des crimes et destructions en Ukraine. Emmanuel Macron a aussi appelé l’Europe à installer des « centres de santé mentale » pour faire face aux traumatismes de guerre.