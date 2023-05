La consécration. Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés samedi 6 mai à l’abbaye de Westminster, à Londres. Plus de 2 000 invités étaient présents pour cet événement historique suivi par des millions de spectateurs à travers le monde.

Une centaine de chefs d’État, des représentants de familles royales étrangères, membres de la noblesse, parlementaires, représentants du Commonwealth et de la société civile ont fait le déplacement.

Charles III est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l’Australie en passant par la Jamaïque, à la mort de sa mère Elizabeth II, en septembre. Son sacre en est la confirmation religieuse.

Le pays n’avait plus vu depuis 1953 ce rite millénaire. Malgré une météo peu clémente et un certain manque d’enthousiasme populaire, des dizaines de milliers de personnes se sont agglutinées afin d’apercevoir le monarque et sa deuxième épouse les saluer depuis le balcon mythique du palais de Buckingham.

Dans un pays en pleine crise du coût de la vie avec des répercussions dans de nombreux foyers britanniques, l’événement avec ses sceptres en or, carrosses somptueux et couronnes serties de diamants, n’était pas du goût de tout le monde.

La police, qui a engagé une de ses plus importantes opérations de sécurité avec plus de 11 000 agents mobilisés, a arrêté plus d’une vingtaine de manifestants avant le couronnement, dont six antimonarchistes et des militants écologistes qui souhaitaient protester.

Selon un récent sondage YouGov, la majorité des Britanniques sont toujours favorables au maintien de la monarchie même si ce sentiment baisse chez les jeunes. Seuls 32 % des 18-24 ans y sont favorables.