L’objectif premier était de remobiliser les militants pour le référendum et de modifier aussi les statuts qui n’avaient pas été changés depuis 20 ans et dans lesquels les valeurs du parti s’attachent. Des valeurs républicaines auxquelles ont été rajoutées des valeurs océaniennes, chrétiennes, culturelles et humanistes. « Des socles dans lesquels se développera la Calédonie de demain », a souligné Thierry Santa.

Élection du Congrès

Les adhérents ont évidemment questionné le président sur la position adoptée durant l’élection du président du Congrès. Le Rassemblement a soutenu Virginie Ruffenach qui ne faisait pas l’unanimité dans les rangs loyalistes et refusé un compromis. Thierry Santa a expliqué « que toutes les propositions qui ont été formulées n’avaient pour seul objectif que de faire élire la candidate de Calédonie ensemble. C’était impossible, si on respecte les Calédoniens, si on respecte le choix démocratique des Calédoniens ».

Il a appelé les militants à faire une distinction claire avec le référendum. « Quand un Calédonien va se retrouver dans l’isoloir le 12 décembre, il va pas se poser la question de savoir s’il y a eu un accord avec Calédonie ensemble, qui est le président du Congrès, il va se demander quel est le meilleur pour son avenir, l’avenir de ses enfants, l’avenir de la Calédonie. »