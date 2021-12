Depuis le 15 décembre, suivant les directives métropolitaines, le rappel vaccinal est nécessaire en Nouvelle-Calédonie pour conserver un pass sanitaire valide. Les personnes de 65 ans et plus doivent avoir reçu leur troisième dose entre cinq et maximum sept mois après leur double dose, tandis que les personnes ayant reçu le vaccin monodose Janssen doivent prévoir le rappel après deux mois maximum. Au-delà de ces délais, leur QR code sera automatiquement désactivé, indique le gouvernement. Après le rappel, un nouveau QR code sera attribué et activé immédiatement s’il s’agit d’une troisième dose ou sept jours après pour la deuxième dose de rappel.