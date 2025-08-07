Le proviseur du lycée Michel-Rocard placé en garde à vue

Une enquête a été ouverte par la brigade de recherches de Koné pour viol sur mineur, des faits présumés qui se seraient déroulé entre le 21 mai et le 19 juin. Le mis en cause est le proviseur du lycée agricole de Pouembout. Celui-ci a été placé en garde à vue vendredi 1er août. Un signalement a été établi au sein de l’établissement scolaire s’appuyant sur des confidences faites par une élève âgée de 17 ans auprès de ses camarades, précise le procureur de la République, Yves Dupas, dans un communiqué. Le proviseur a été suspendu temporaire- ment par le gouvernement, qui rappelle le principe de présomption d’innocence tant que le jugement définitif n’est pas rendu.