Antonin Beurrier, le président de Vale NC a dévoilé à la presse son projet de cession à un consortium porté par New Century Resources (NCR), une jeune société minière australienne. L’accord exclusif de négociation de 60 jours, reconduit récemment pour 45 jours, a, de fait, écarté les autres projets de reprise et en particulier celui porté par la Sofinor, en partenariat avec le géant mondial Korea Zinc. Très rapidement, le comité Rhéébù Nùù a fait savoir son opposition au projet du PDG. Les coutumiers pointent notamment le fait que les engagements du pacte n’ont pas été respectés. Ils réclament donc à l’industriel de respecter sa parole sur le plan financier et de donner des garanties suffisantes pour assurer la protection de l’environnement.

Au registre des revendications, il est également question du repreneur australien dont les coutumiers ne veulent pas. Si Antonin Beurrier minimisait le poids de l’opposition en mai dernier, elle a pris de l’ampleur depuis. Le 12 août, à la tribu de la Conception, une première réunion invitant les huit aires et l’ensemble des organisations intéressées par l’avenir de l’usine s’est tenue et a permis de se compter. Lundi, la conférence de presse s’est déroulée au Sénat coutumier pour annoncer la mobilisation du vendredi 21 août. Le rendez-vous est fixé à huit heures, à la Maison des syndicats de la Vallée-du-Tir.

Sofinor-Korea Zinc plutôt que NCR

Le mot d’ordre, qui reprend le nom du collectif, est : Usine du Sud = usine pays. Un collectif qui regroupe les huit aires coutumières, le Sénat coutumier, l’USTKE, quelques associations environnementales, le FLNKS et ses composantes, ainsi que la DUS et le MNSK. Comme l’a souligné Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne, « ces ressources appartiennent aux Calédoniens et à nos générations futures et nous en sommes les gardiens. Ne laissons pas les multinationales piller et décider à notre place ».