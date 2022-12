Au 1er janvier, le prix du paquet de cigarettes va passer de 2 150 à 2 350 francs, soit une augmentation de 200 francs. L’objectif est de lutter contre le tabagisme et de générer des recettes de l’ordre de 6,2 milliards de francs pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, 6,9 milliards pour l’Agence sanitaire et sociale et de 3,2 milliards pour la taxe générale sur la consommation (TGC).

Une première augmentation de 10 % des prix avait eu lieu cette année, avec pour effet de faire diminuer la consommation de près de 15 % à la fin novembre. Une troisième hausse de 10 % est prévue en 2024.