Le prix du gazole s’élève encore

Au 1er mai, le prix du litre de gazole a augmenté de 34,5 francs pour atteindre 195,30 francs (contre 160,8 francs en avril). Si le prix du litre d’essence a légèrement baissé, de 0,2 francs, il reste au tarif très élevé de 174,6 francs (contre 174,8 francs en avril). Dans un courrier adressé au premier ministre Sébastien Lecornu, le sénateur George Naturel a demandé l’extension à la Nouvelle-Calédonie des mesures d’aides mises en place dans l’Hexagone en faveur des transporteurs routiers, des taxis, des pêcheurs, des agriculteurs, des artisans du BTP et des grands rouleurs modestes.
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