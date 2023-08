Le pont de Mouli est ouvert

L’édifice a été ouvert aux usagers mercredi 23 août à Ouvéa, rapporte NC La 1ère. Pour rappel, il mesure 180 mètres de long pour 13 mètres de large et comprend une double voie, des pistes cyclables et trottoirs. La construction de l’ouvrage, pour un montant de 3 milliards de francs financé par la province et l’État, avait débuté en avril 2021. L’ancien pont construit en 1982 doit maintenant être détruit. L’inauguration officielle est prévue dans un mois.