Le plan méconnu du phare Amédée

SERPENTS, CAFARDS

La Marine paie finalement une compagnie privée pour acheminer en Nouvelle-Calédonie le phare démonté et glissé dans 1 265 colis. S’en suivent cinq mois de navigation à bord de l’Émile Pereire qui touche Port-de-France en novembre 1864. Auparavant, l’État a nommé l’ingénieur colonial chargé de remonter la structure in situ, le fameux Stanislas Bertin. Ce jeune diplômé des Ponts et chaussées, âgé a priori d’une trentaine d’années, a suivi l’aventure parisienne aux ateliers Rigolet. Son arrivée sur le Caillou, après une escale en Australie, est enregistrée en septembre 1864.

La frégate Iphigénie, qui a accosté en mai avec à son bord les premiers condamnés aux travaux forcés, achemine les pièces détachées du phare vers l’îlot Amédée. Mais il faut aussi les convoyer vers le centre de cette terre isolée. D’où l’idée d’un tracé aujourd’hui conservé aux Archives. Stanislas Bertin dessine un plan qui comprend le ponton d’un côté, la base de l’édifice de l’autre, et entre les deux, un chemin de fer. Tout le matériel est déplacé dans des wagonnets. Réflexe fantastique pour les historiens, « Stanislas Bertin écrit, durant son séjour, beaucoup de courriers à sa hiérarchie mais aussi au gouverneur Charles Guillain. Nous avons une correspondance très riche qui permet de connaître l’évolution du chantier mois par mois » remarque Valérie Vattier. « De temps à autre, il se permet quelques ellipses sur sa vie sur l’îlot, ses désagréments par rapport à la chaleur, aux “poules d’eau”, en fait les pétrels, les serpents, les cafards, les moustiques…»

Néanmoins, fidèle à sa mission, Stanislas Bertin accomplit le travail avec vigueur et méthode, épaulé de main-d’œuvre kanak pour la fondation ainsi que des bagnards et des soldats de l’infanterie de marine pour l’édification. D’après ses courriers, des notes de violon s’élèvent au-dessus de l’îlot le dimanche. « Dans l’ensemble, le chantier se passe plutôt bien et avance rapidement », ajoute la directrice du Musée maritime.

Débutés en janvier 1865, les travaux durent moins de dix mois. L’optique du phare Amédée est allumée pour la première fois le 15 novembre 1865. L’honneur revient à Madame Guillain, épouse du gouverneur. Après la mission réussie en Nouvelle-Calédonie, Stanislas Bertin s’évanouit dans la nature, sans laisser de traces. Une curiosité de plus dans l’épais souvenir du phare Amédée.

Yann Mainguet