Les perspectives sont donc plutôt sombres si l’on considère l’hypothèse assez probable d’une explosion de la précarité. Les employés devront subir une baisse de leur salaire net de l’ordre de 15 %, pour ceux qui bénéficieront du chômage partiel. Pour une grande partie des travailleurs indépendants, la situation est encore plus compliquée puisqu’ils ne bénéficient pas de ce dispositif et que les aides de l’État et des provinces ne pourront compenser que de manière très partielle le manque à gagner. C’est sans parler d’autres catégories de salariés comme les CDD qui ont d’ores et déjà perdu leurs emplois.

La crise devrait révéler une autre fracture profonde de la société calédonienne, celle d’une partie de la population intégrée à l’économie de marché et une autre qui tire sa subsistance de l’économie informelle ou des activités vivrières et pour qui la chasse et la pêche sont interdites depuis près de trois semaines. L’absence de dérogations illustre cette fracture entre une société « protégée » par les collectivités et une autre qui ne peut compter que sur elle-même ainsi que la solidarité qui s’organise tant bien que mal.

L’économie informelle est notamment composée de trafics tels que la vente au marché noir, mais aussi du travail non déclaré qui n’a jamais véritablement été évalué. Dans la plupart des pays comme la France, le travail au noir représente une proportion non négligeable de l’activité économique, de l’ordre de 6 à 7 %. Un chiffre important qui constitue la réalité d’un grand nombre de familles, y compris en Nouvelle-Calédonie, et pour qui la crise comme l’après-crise risquent d’être particulièrement délicates.

L’Italie a, par exemple, adopté un revenu d’urgence pour les personnes travaillant au noir qui seront assimilés aux travailleurs précaires. Pour toute cette frange de la population qui est loin d’être marginale, il sera indispensable de trouver des solutions, au risque de se retrouver dans une triple crise, sanitaire, économique et sociale qu’il serait alors bien difficile de juguler. À l’instar du gouvernement français, qui commence à redouter des mouvements sociaux à l’issue du confinement, les élus du Congrès ont évoqué le risque d’une poussée de la délinquance si des solutions sur le plan social n’étaient pas mises sur la table.