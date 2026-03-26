Le plan de relance engagé

« Nous parlons de projets qui doivent démarrer le plus vite possible : la majorité en 2026 ». Et « nous espérons qu’ils seront menés à leur terme, pour l’essentiel d’entre eux, d’ici la fin de l’année 2027 », a insisté mercredi 25 mars le haut-commissaire Jacques Billant, lors de la présentation officielle du Pacte de refondation économique et sociale.

Sa première vague comprend 64 projets : 34 concernent le désenclavement, 23 l’amélioration de l’accès aux services essentiels comme l’alimentation en eau potable, 5 la protection face aux effets du changement climatique, et 2 la diversification de l’économie (tourisme).

Parmi eux, la liaison Hienghène-Kaala-Gomen ou encore une action de gestion des déchets porté par le SIVOM VKP à Pouembout. Une enveloppe de 76 millions d’euros, soit 9 milliards de francs, soutient cette phase.

Soutenu au total par l’État à hauteur de deux milliards d’euros sur cinq ans, soit près de 240 milliards de franc, ce plan de refondation, ou de relance, vise à « créer les conditions d’un redressement réel, tangible dans la vie quotidienne » en Nouvelle-Calédonie, a noté la ministre des Outre-Mer, Naïma Moutchou, et ce, vu l’état catastrophique de l’économie. Le programme repose sur six piliers, de l’emploi au « modèle durable pour le nickel » en passant par le rétablissement des finances publiques et la jeunesse. En contrepartie, le gouvernement local doit engager des réformes de fond.