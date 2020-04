Se pose par ailleurs la question des bars, restaurants et hôtels touchés depuis plus longtemps que les autres. Quand et sous quelles conditions pourraient-ils rouvrir ?

Enfin et surtout, quels sont nos moyens matériels présents et envisagés pour garantir une protection suffisante des professeurs, des travailleurs en masques, blouses, solutions hydroalcooliques et de la population générale en masques, comme cela est désormais préconisé par l’Académie nationale de médecine.

Nos autorités ont passé des commandes et lancé un appel à projets pour la production locale. À l’Assemblée nationale le député UDI, Jean-Christophe Lagarde, a interpellé le Premier ministre sur notre manque en masques et en tests pour un déconfinement. Édouard Philippe a indiqué que l’État essayera de fournir « un maximum d’équipement ». Tout cela devra être précisé. Il semble que ce soit partout un prérequis absolu pour une reprise d’activité.

Et puis, il faut aussi, dans le même temps, continuer à se prémunir d’une éventuelle aggravation de la situation. La Nouvelle- Calédonie, comme l’a recommandé le Conseil scientifique Covid-19, isole dans des structures dédiées les arrivants, les malades et assure un suivi actif des cas contacts. Elle s’est également équipée en hydroxychloroquine et a autorisé de manière préventive son usage par les médecins libéraux. Elle est, par ailleurs, en train de constituer sa réserve sanitaire. Elle teste systématiquement, depuis le 2 avril, toutes les personnes en fin de quatorzaine, même asymptomatiques, et globalement, toutes les personnes symptomatiques. Un plan de dépistage « massif » des Calédoniens est à l’étude avec un déploiement qui s’appuierait sur les dispensaires.

Mais envisage-t-on de se doter des moyens d’un dépistage généralisé avec des tests sérologiques, à l’essai en Métropole, qui permettent de tester les personnes sans symptômes, de mesurer qui a déjà eu le Covid-19 et est donc immunisé ? Ces tests devraient être validés d’ici une ou deux semaines et une commande pourrait être passée.

S’intéresse-t-on par ailleurs à l’utilisation du plasma des patients guéris (sérothérapie utilisée pour d’autres infections virales) qui offre un autre espoir de traitement que la chloroquine en l’attente d’un vaccin ? Cette option devrait aussi être étudiée.

Au final, il est essentiel de bien garder à l’esprit que la vie ne pourra pas reprendre normalement dans la mesure où l’on continue de rapatrier des résidents, à recevoir du fret, à vivre finalement dans un monde frappé de plein fouet par une pandémie.

Le président l’a rappelé : « le risque zéro n’existe pas et n’existera pas ! » Il faut donc apprendre à vivre avec la menace du Covid-19, continuer à se préparer au pire, imaginer même de devoir revenir à un confinement strict si la situation devait basculer. Et surtout inscrire dans la durée nos nouvelles habitudes de distanciation sociale, de respect des gestes barrières…

Christopher Gyges a insisté : « Nous ne sommes pas dans la même situation que la Métropole ». Ce qui selon lui nous permet une adaptation locale. La reprise sera quoi qu’il en soit, décidée de concert par le gouvernement et l’État.