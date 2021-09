Très rapidement, la compagnie Air Loyauté a mis en place une desserte régulière de matériel sanitaire. Chaque jour, sauf le dimanche, entre 300 et 600 kilos de vaccins et de tests sont acheminés sur Maré, Tiga, Lifou et Ouvéa. À la demande de la mairie de Lifou, 500 kilos de matériel ont été directement livrés à Tiga, la plus petite des îles Loyauté. Quant à Air Calédonie, elle a rapatrié, jeudi 9 septembre, dix personnes de Maré et Lifou, toutes atteintes de Covid et présentant des facteurs de risques favorisant les formes graves.