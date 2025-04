Le pays du « long nuage blanc » peut-il inspirer ?

Si la réflexion débute sur le Caillou et si une réplique à l’identique est inconcevable, les chambres consulaires et autres chefs d’entreprise estiment que le sujet doit être creusé. Il y a tout d’abord une base solide. Les Maoris ont un rôle constitutionnel reconnu et puissant dans la société néo-zélandaise, étayé par le document fondateur de la nation, le traité de Waitangi.

Puis les moyens ont été mis au niveau universitaire et de la recherche, pour l’élaboration et l’accompagnement de l’entreprise maorie. Société dont la gouvernance, l’objet social, l’organisation sont la traduction même de l’esprit de ce peuple polynésien. L’expertise du gouvernement national a aussi été déployée dans le but d’agencer cette économie et d’inciter les tribus à se lancer dans la démarche.

Ces habitants ont notamment instauré des institutions et des structures de soutien pour promouvoir leur développement économique. Comme la MWDI, un organisme financier unique, gouverné, géré et exploité par des femmes pour les projets des femmes et de leur famille, en fournissant des prêts et des conseils aux entreprises. En outre, des fiducies, ou trusts, sont créées pour gérer des terres appartenant à plusieurs personnes. Le gouvernement nomme également un Maori trustee dont le rôle est d’administrer le foncier en pleine propriété maorie et d’autres actifs au nom des propriétaires bénéficiaires.