DNC : Les Forces armées de Nouvelle- Calédonie (FANC) accueilleront bientôt un nouveau patrouilleur, l’Auguste Bénébig. Est-ce que les Calédoniens verront une différence ?

Capitaine de vaisseau Guillaume Montanié : Nous aurons une meilleure surveillance de notre zone économique exclusive (ZEE) et une meilleure capacité d’intervention, que ce soit dans le cadre des différentes missions du patrouilleur et de l’action de l’État en mer. Le bâtiment est plus moderne, avec plus de confort.

À bord, les conditions de vie sont confondues avec les conditions de travail. Si le bateau bouge moins, les marins se reposeront mieux et ils seront capables de mieux tenir leurs quarts. Avec moins de roulis et de tangage, ils mettront plus facilement en œuvre les systèmes de surveillance et d’armes.

Le nouveau patrouilleur, plus gros, sera plus visible à ses retours de mission. Ce bâtiment moderne suscitera peut-être aussi plus de vocations au cours des ouvertures au public et des activités avec la jeunesse. Cela va jouer sur l’image d’une Marine moderne. Et, je pense, sur celle d’une nation qui investit et qui tient ses promesses.

On passe de la deux-chevaux à la Tesla. »

Pourquoi ce renouvellement était-il nécessaire ?

Les patrouilleurs de type P400 (La Glorieuse et La Moqueuse, NDLR), construits dans les années 1980, arrivaient à bout de souffle. Les moteurs étaient épuisés. La structure de la coque, dans un océan Pacifique qui ne porte que le nom, a beaucoup souffert. On passe de la deux-chevaux à la Tesla. Le patrouilleur outre-mer est une révolution,