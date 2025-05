Le partenariat sur la table

Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, respectivement présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, avaient proposé, à Nouméa en novembre dernier, de réfléchir sur la notion de « souveraineté partagée ». Dans un projet d’accord politique sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie rédigé le 30 mars, Manuel Valls suggère « un nouveau partage de la souveraineté avec la France ». Peu avant son départ vers l’archipel pour un troisième round de discussions, du 30 avril au 8 mai, le ministre des Outre-Mer a d’ailleurs appelé, dimanche, les indépendantistes et les non- indépendantistes à trouver rapidement un « accord », rapporte l’AFP. À défaut, « l’incertitude économique et politique peut conduire à un nouveau désastre, à la confrontation et à la guerre civile », a déclaré l’ancien Premier ministre, sur les ondes.

LE PRINCIPE DU PARTENARIAT

Manuel Valls a toujours encouragé à « être innovant » dans la réflexion. Propos qui inviteraient à dépasser des formules déjà connues et, pour certaines, éloignées de la tradition républicaine française, telles que l’État associé ou fédéral et la partition du territoire. Autrement dit, il faut du sur-mesure pour la Nouvelle-Calédonie en agrégeant ce qui rassemble et en rejetant ce qui divise. Le ministre des Outre-Mer avait évoqué la voie de la « souveraineté avec la France », selon le journal Le Monde du 11 février.

Cette option se rapproche nettement de l’une des quatre hypothèses d’aboutissement de l’accord de Nouméa étudiées par le conseiller d’État, Jean Courtial, et le professeur de droit public, Ferdinand Mélin-Soucramanien, dans un rapport remis en 2014 au Premier ministre de l’époque. Une option sous l’appellation : la pleine souveraineté avec partenariat, une piste qui serait à nouveau étudiée par l’État. « Ce qui suppose une reconnaissance de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et, dans le même temps, un partenariat avec la République française qui prévoit la délégation d’un certain nombre de compétences au profit de cette même République », explique l’universitaire à Bordeaux, contacté.

Ces compétences maintenues dans le giron national sont « des garanties pour la Nouvelle-Calédonie : monétaires, militaires avec la Défense, juridiques avec la procédure pénale et le droit pénal… » Des pouvoirs régaliens pourraient être partagés avec l’archipel tels que l’ordre public avec, pourquoi pas, une place pour la police coutumière comme au Canada ou en Australie. Certaines le sont déjà depuis longtemps avec l’accord de Nouméa ou même avant, à l’image des relations internationales et de la justice civile dotée du système des assesseurs coutumiers.