Le pari Sébastien Lecornu

TROUVER UNE MAJORITÉ

Aujourd’hui, le processus législatif de ce texte, signé le 12 juillet dans les Yvelines, est en cours, et « a priori, Sébastien Lecornu devrait s’inscrire dans la continuité de l’accord de Bougival », observe Pierre-Christophe Pantz, enseignant-chercheur en géographie à l’université de Nouvelle-Calédonie. Parce qu’Emmanuel Macron a applaudi l’initiative choisie pour cadrer l’avenir institutionnel du territoire, tout comme une majorité de représentants politiques autour de la table, dont les élus de la formation Loyalistes.

Toutefois, selon l’universitaire, le Premier ministre « aura fort à faire avec la politique nationale à devoir trouver une majorité » de députés pour voter les textes du gouvernement national, à commencer par le projet de budget 2026. La question même de la durée du mandat de Sébastien Lecornu se pose d’ailleurs, vu l’accueil parfois rugueux des formations RN, LFI ou encore PS.

Vu le poids très lourd sur Matignon, le portage du projet d’accord de Bougival pourrait être, en toute logique, maintenu au ministère des Outre-mer. Avec Manuel Valls, pourquoi pas renouvelé au poste. « C’est probable, ajoute Pierre-Christophe Pantz. Cette décision enverrait un signal : que l’accord de Bougival se poursuit, qu’il n’y a pas de remise en question du processus. Je ne pense pas qu’il y ait d’incompatibilité entre Sébastien Lecornu et Manuel Valls sur le dossier calédonien. » Telle est une hypothèse. Mais la politique nationale réserve en ce moment bien des surprises de taille.

Selon l’Élysée mardi 9 septembre, le président de la République a chargé le nouveau Premier ministre « de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». À l’issue de ces discussions, toujours en cours à l’heure du bouclage de cette édition de DNC mercredi 10 septembre au soir, un gouvernement sera proposé à Emmanuel Macron.

Yann Mainguet