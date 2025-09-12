Le pari Sébastien Lecornu

À la suite de la démission de François Bayrou, le président de la République a nommé, mardi 9 septembre, Sébastien Lecornu Premier ministre. Un connaisseur des affaires calédoniennes, dont le rôle dans le portage de l’accord de Bougival est pour l’instant bien difficile à identifier.
Emmanuel Macron a frappé à la porte d’à côté. Vingt-quatre heures après la démission de François Bayrou touché comme prédit par un vote de défiance à l’Assemblée nationale, le président de la République a nommé, mardi 9 septembre, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre. L’élu normand, âgé de 39 ans, est un fidèle, très proche, du chef de l’État. Ce militant dès ses 16 ans à l’UMP, puis cadre aux Républicains, avait rejoint le mouvement macroniste La République en marche dès 2017. Par cette toute récente promotion à Matignon, Emmanuel Macron joue la carte de la proximité – alors que beaucoup s’attendaient à une ouverture face à la virulente division des forces politiques au palais Bourbon – et donne un coup de barre à droite.
Sébastien Lecornu connaît bien la Nouvelle- Calédonie, pour avoir été ministre des Outre-mer de juillet 2020 à mai 2022. Sa nomination à la fonction de Premier ministre est « une chance pour la France, peut-être la dernière avant une crise profonde de régime. Une chance pour la Nouvelle-Calédonie : il n’ignore rien, il a participé à tout. Personne ne pourra le baratiner » s’est réjouie, dès la nouvelle connue, la cheffe de file des Loyalistes, Sonia Backès, qui entretient de très bonnes relations avec Sébastien Lecornu. Le député Nicolas Metzdorf est tout aussi heureux, « c’est un excellent choix pour toute la France et autant dire que la Nouvelle-Calédonie sera placée en haut de la pile de dossiers ».
« RIEN DE POSITIF »
Une image de Sébastien Lecornu dans l’archipel persiste, celle de l’organisateur de la réunion sur l’îlot Leprédour fin octobre 2020 avec toutes les sensibilités politiques, cinq loyalistes et autant d’indépendantistes, afin de relancer le dialogue sur l’avenir institutionnel. Toutefois, les militants et responsables pro-Kanaky ont, au-delà du souvenir de la rupture de l’impartialité de l’État, gardé en mémoire l’organisation de la troisième consultation d’autodétermination le 12 décembre 2021, malgré la demande appuyée de report du scrutin par le FLNKS pointant la pandémie de Covid-19 et la période de deuil.
Cet épisode marquera toujours ensuite la qualité de l’échange entre le ministre des Outre-mer d’alors et les groupes indépendantistes. La nomination de Sébastien Lecornu « n’augure rien de positif pour l’avenir de notre pays », a signé mercredi 10 septembre le Front nouveau format, qui indique néanmoins rester « ouvert au dialogue » et réaffirme « que notre pays n’est pas un terrain de jeu pour les puissances occidentales ». La coalition appelle le locataire de Matignon « à entendre les voix qui s’élèvent contre le projet d’accord de Bougival qui ne recueille pas le consensus nécessaire pour l’avenir du pays ».
TROUVER UNE MAJORITÉ
Aujourd’hui, le processus législatif de ce texte, signé le 12 juillet dans les Yvelines, est en cours, et « a priori, Sébastien Lecornu devrait s’inscrire dans la continuité de l’accord de Bougival », observe Pierre-Christophe Pantz, enseignant-chercheur en géographie à l’université de Nouvelle-Calédonie. Parce qu’Emmanuel Macron a applaudi l’initiative choisie pour cadrer l’avenir institutionnel du territoire, tout comme une majorité de représentants politiques autour de la table, dont les élus de la formation Loyalistes.
Toutefois, selon l’universitaire, le Premier ministre « aura fort à faire avec la politique nationale à devoir trouver une majorité » de députés pour voter les textes du gouvernement national, à commencer par le projet de budget 2026. La question même de la durée du mandat de Sébastien Lecornu se pose d’ailleurs, vu l’accueil parfois rugueux des formations RN, LFI ou encore PS.
Vu le poids très lourd sur Matignon, le portage du projet d’accord de Bougival pourrait être, en toute logique, maintenu au ministère des Outre-mer. Avec Manuel Valls, pourquoi pas renouvelé au poste. « C’est probable, ajoute Pierre-Christophe Pantz. Cette décision enverrait un signal : que l’accord de Bougival se poursuit, qu’il n’y a pas de remise en question du processus. Je ne pense pas qu’il y ait d’incompatibilité entre Sébastien Lecornu et Manuel Valls sur le dossier calédonien. » Telle est une hypothèse. Mais la politique nationale réserve en ce moment bien des surprises de taille.
Selon l’Élysée mardi 9 septembre, le président de la République a chargé le nouveau Premier ministre « de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». À l’issue de ces discussions, toujours en cours à l’heure du bouclage de cette édition de DNC mercredi 10 septembre au soir, un gouvernement sera proposé à Emmanuel Macron.
Yann Mainguet
7e
Sébastien Lecornu est devenu le septième Premier ministre d’Emmanuel Macron et le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité.