Le pari risqué de Sébastien Lecornu

CHANGEMENT TACTIQUE

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a officiellement annoncé, vendredi 8 mai, sa décision de dégeler partiellement le corps électoral provincial, avant le scrutin du dimanche 28 juin. À la lecture de son article 46, la Constitution impose un délai incontournable de quinze jours entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi organique et la délibération de la première assemblée saisie. Très long, dans le contexte d’urgence actuel.

Le gouvernement national compte gagner du temps en utilisant le texte du sénateur Les Républicains, Georges Naturel, déposé le 16 mai 2025. Cette proposition de loi organique vise à accorder le droit de vote aux 10 575 Calédoniens natifs aujourd’hui exclus – 10 569 selon Sébastien Lecornu dans une déclaration. Les sénateurs doivent l’examiner en séance publique, lundi 18 mai, en procédure accélérée, après une soumission pour avis au Congrès quelques heures plus tôt le même jour, à Nouméa.

Puis les députés se pencheront sur le document mercredi 20 mai. L’opinion du groupe Rassemblement national sera pivot dans l’affaire. « La loi organique doit être adoptée dans les mêmes termes au Sénat et à l’Assemblée nationale, rappelle Nicolas Font, maître de conférences en droit public à l’université de la Nouvelle-Calédonie. Si tel n’est pas le cas, une commission mixte paritaire est saisie pour établir si possible un texte de compromis. » L’élargissement de l’inscription aux conjoints des électeurs, comme le souhaite le Premier ministre, pourra être opéré par le biais d’un amendement déposé par le gouvernement parisien au Sénat. Éventuelle motion de rejet, guerre d’amendements… Le débat peut ensuite durer à l’Assemblée nationale.