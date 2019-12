Le parc de trois hectares, situé en bordure de mangrove et de la promenade Pierre- Vernier, a été inauguré dimanche. On y trouve des jeux pour enfants, des équipements de sport en plein air, un snack glacier, une maison de la biodiversité, des pontons d’observation de la mangrove et un amphithéâtre de plein air. Deux cents arbres ont été plantés. Trois aires de stationnement ont été aménagées avec 172 places de parking. La ville de Nouméa réalisera par la suite une passerelle en bois qui rejoindra le parcours pédagogique de Ouémo.