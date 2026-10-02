Le Palika et l’UNI à la peine

Des cadres et militants le reconnaissent, le Parti de libération kanak (Palika) et sa coalition électorale et politique, l’Union nationale pour l’indépendance (UNI), sont en difficulté. Un ancien parle même d’« une période de creux ». Le débat sera ouvert durant une assemblée générale ce samedi 3 octobre à Yaté, réflexion préalable au congrès de Maré le mois suivant.

Les défaillances se retrouvent à plusieurs étages. Au niveau du portage de l’objectif institutionnel défini – l’accession du territoire à la pleine souveraineté en partenariat –, mais aussi de l’incarnation du discours ou encore de l’affirmation du parti et de son mouvement sur l’échiquier politique actuel. En clair, peu de souffle et aucune visibilité. De sévères turbulences, apparues lors de ces trois dernières années, en sont la cause, même si certaines fragilités ont probablement des racines plus anciennes.

Des sympathisants du Palika et de l’UNI, structure formée avec le concours de l’Union progressiste en Mélanésie (UPM), ont adhéré à la stratégie de la CCAT, au moment de l’examen du sulfureux projet de loi constitutionnelle en 2024. Alors que leurs dirigeants condamnaient la posture de cette émanation de l’Union calédonienne. La sortie du Palika et de l’UPM du FLNKS n’a pas été ensuite du goût de tous au sein des deux formations, auparavant piliers du Front.

Et puis il y eut le très lourd épisode de Bougival. Signé dans les Yvelines par Jean-Pierre Djaïwé, du Palika, et Victor Tutugoro, de l’UPM, le 12 juillet 2025, cet accord résumé par les mots « le pari de la confiance » et assorti du complément Élysée-Oudinot, a été plus tard vertement critiqué par la figure de l’UNI, Paul Néaoutyine, voyant ici « la partition », entre autres. Le document prévoyait une double nationalité, un « État de la Nouvelle-Calédonie » au sein de l’ensemble national, mais aussi le renforcement du pouvoir des provinces. La tension fut telle en interne qu’un groupe opposé à ces dispositions conclues près de Paris s’est créé sous le signe UPK, pour Unité du peuple en Kanaky.

SOUCI DE LA RELÈVE

Chahutés, même divisés, le parti et sa coalition UNI sont ressortis affaiblis des élections provinciales du 28 juin dernier. L’Union nationale pour l’indépendance est passée, au Congrès, de 12 élus au précédent scrutin, en 2019, à 7. Ses représentants ont disparu des bancs du Sud, perdu un siège (10 à 9) dans le Nord où le conflit entre les pro et les anti-Bougival a laissé des traces, et le Palika a reculé dans les Îles (4 à 2).

Au-delà des péripéties politiques ces dernières années, un élément supplémentaire a participé à ces résultats décevants : la transition difficile, voire très faible, entre la génération d’élus expérimentés et une potentielle relève formée aux rouages de la politique. Autre phénomène, la voix modérée de ces formations a eu bien du mal à se faire entendre, à l’heure où les slogans les plus fermes, tant du côté loyaliste qu’indépendantiste, occupaient l’espace dans un contexte post-émeutes.