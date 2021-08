Le Palika a rassemblé un bureau politique élargi, samedi à Nouméa, pour définir sa stratégie de campagne pour le troisième référendum. Une campagne de terrain qui entend aller chercher les indécis et les abstentionnistes.

Les cadres du Palika ont d’abord décidé qu’il y aurait, en vue du 12 décembre, un lever des couleurs chaque douzième jour du mois à compter du 12 août. La date de ce premier lever de drapeau indépendantiste marquera également le début officiel de la campagne sur le terrain.

Le but est d’obtenir une participation plus forte dans les communes indépendantistes pour « aller chercher, notamment ceux qui ne se sont pas prononcés à l’occasion des deux dernières consultations et que nous avons identifiés », comme l’explique le porte- parole du Palika, Charles Washetine,

Une campagne de terrain plus forte sera donc menée par les sympathisants et militants, sachant que les indépendantistes restent « assez optimistes dans la mesure où on dit qu’on a une réserve de voix effectives chez nous, notamment dans les communes des îles, marquées par un fort taux d’abstention ». Selon Charles Washetine, aller chercher « 10 000 voix n’est pas impossible ».