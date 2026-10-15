Le « oui, mais » de Scal’Air

« À Nouméa comme dans le Grand Sud, les principaux polluants réglementés respectent globalement les valeurs réglementaires, avec des niveaux de particules fines plutôt en baisse ou stables », écrit, la semaine passée dans son bilan 2025, l’association Scal’Air, chargée de surveiller la qualité de l’air. Elle relève toutefois « la persistance de problématiques localisées : le SO₂ [dioxyde de soufre] demeure fortement lié aux activités industrielles, tandis que le nickel constitue un enjeu majeur, particulièrement dans les poussières et les retombées atmosphériques ».
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