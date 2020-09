L’indépendance fait peur à une partie des Calédoniens opposés à l’idée et suscite, en revanche, énormément d’espoir auprès de ses partisans. Contrairement à la campagne de la consultation de 2018, au cours de laquelle chaque camp était resté plutôt modéré, les fausses informations circulent allègrement sur les réseaux sociaux. Pour rassurer la population et l’encourager à voter en faveur du oui,

le FLNKS a produit un livret répondant aux questions que peuvent se poser les Calédoniens. Une version qui reprend le projet dessiné en 2018 et que les responsables de la mouvance indépendantiste ont « bonifiée ».

Sur la question du vivre-ensemble, le Front de libération nationale kanak et socialiste précise que « Kanaky Nouvelle-Calédonie sera ainsi, une République fondée sur les valeurs suivantes : la pluriculturalité, la démocratie, la laïcité, la solidarité, l’attachement à la terre, le respect de l’environnement ». Le livret insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas « d’un projet de rejet de l’autre, mais bien d’acceptation de nos différences dans la diversité et personne ne sera forcé à quitter le pays » et de compléter que l’ensemble des citoyens calédoniens, à savoir ceux qui disposent du droit de vote et sont donc inscrits sur la liste électorale spéciale, aura sa place dans le nouvel État, quelle que soit son appartenance ethnique, culturelle ou religieuse. Point important, il est rappelé que tous les citoyens auront les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Le document aborde également d’emblée une autre question qui fâche, celle du foncier. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le projet indépendantiste n’est pas si éloigné de celui des loyalistes. Ainsi, le régime actuel des terres sera maintenu. Pour rappel, il prévoit trois types de terres : celles relevant du domaine public, de la propriété privée et de la coutume. Il n’est pas question pour les propriétaires d’avoir à les restituer ni de devoir les vendre. Le FLNKS assure que la propriété privée sera respectée, même si la réforme foncière est amenée à être poursuivie « dans un cadre légal garantissant le patrimoine de chacun ».

Une fiscalité pour davantage d’égalité sociale

En matière de santé, le FLNKS assure pouvoir maintenir le système tel qu’il existe aujourd’hui, voire l’améliorer avec la mise en œuvre du plan Do Kamo, qui fait une place plus importante à la prévention, de même que les aides sociales telles que les allocations familiales, l’assurance chômage, les accidents du travail ou encore les retraites.

La question du financement est au cœur des critiques qui sont adressées aux indépendantistes. Sur ce point, les responsables mettent en avant une nécessaire réforme fiscale. Les besoins, qui apparaîtront avec la fin des financements métropolitains, seront remplacés par des impôts directs, en particulier sur les ménages les plus aisés. Il est ainsi envisagé la création d’un impôt sur la fortune ou encore une fiscalité sur les capitaux sortant du territoire.