Le nouveau permis de conduire officialisé

Le gouvernement a adopté, lundi 26 octobre, l’arrêté définissant le nouveau modèle de permis de conduire. Délivré depuis août 2025, celui-ci ne présente ni le drapeau français, ni celui du FLNKS. Cette décision vient mettre en conformité la réglementation avec la décision rendue par le tribunal administratif en juillet 2024 et confirmée en appel en février 2025 après le recours déposé par Générations NC.

Le parti s’est félicité de son adoption officielle, qui « marque l’aboutissement d’un long combat politique et juridique ». De son côté, le FLNKS dénonce une « nouvelle marque de mépris envers le peuple kanak, son histoire et son combat pour la reconnaissance de ses droits ».