Le nickel, levier ou cible

« Si ça continue, on va crever », se désole un cadre. Coincé dans l’étau des blocages et victime d’exactions, le secteur minier et métallurgique constate, depuis mardi 14 mai, un effondrement de son activité.

L’approvisionnement en minerai étant extrêmement compliqué à partir de ses mines, le stock de l’usine de Doniambo atteint un niveau critique. Une affaire de quelques jours, voire d’une semaine, avant d’approcher un seuil irréversible pour les fours électriques Demag. Un incendie, finalement maîtrisé, a touché dimanche des installations de chargement à Népoui.

Deux semaines plus tôt, trois véhicules avaient été volés et le feu avait été mis à une portion du convoyeur la Serpentine à Kouaoua. Dans le Sud, le complexe de Prony Resources NC est toujours à l’arrêt, et ce, depuis mardi 21 mai. Les routes d’accès au site sont bloquées. Une banque d’affaires travaille par ailleurs sur des pistes pour la reprise des parts de Glencore à Vavouto, dans le Nord. La phase de transition avec une prise en charge des salaires par le géant suisse s’achève fin août.

D’après une communication interne de KNS, lundi 27 mai, six investisseurs avaient manifesté un intérêt pour la reprise de l’usine. Mais l’actualité calédonienne a pu faire reculer certains repreneurs potentiels. Tout comme les « petits mineurs », la NMC, pourtant une entité pays, est pénalisée dans son exploitation. Ce qui peut légitiment poser la question de l’alimentation des fours de la SNNC en Corée du Sud.

UN QUART DES SALARIÉS

Cette configuration inattendue dans le territoire porte atteinte non seulement aux outils eux-mêmes, mais affecte aussi évidemment la trésorerie des sociétés déjà mise à mal par la crise internationale due à la surproduction indonésienne. Or, un quart des salariés du privé dépend directement ou indirectement de l’exploitation du nickel, selon une étude de l’Institut de la statistique et des études économiques en 2019. Si le poids de cette industrie est variable dans le produit intérieur brut (PIB) ‒ 9 % en 2021 ‒, l’analyse confirmait « l’importance des effets d’entraînement du nickel sur l’économie calédonienne ».

Pourquoi vouloir tant châtier ce secteur clé ? La lecture de ces épisodes violents n’est pas limpide. Première hypothèse, le nickel est un levier politique parmi d’autres pour pouvoir inscrire un projet cher à la CCAT dans le futur accord global. Une sorte de nouveau préalable minier, à l’image de celui posé entre 1996 et 1998.

La SLN est particulièrement touchée par ces entraves et destructions. Ses mines sont implantées certes en différents points de la Grande Terre. « Une grande partie du domaine minier de la SLN se trouve en province Nord », rappelait le rapport sur l’avenir de la filière du nickel paru en juillet 2023. L’entreprise centenaire incarne, aux yeux d’indépendantistes, les intérêts franco-français. Ces mêmes indépendantistes luttaient un temps pour faire monter la Nouvelle-Calédonie, à travers la STCPI (Société territoriale calédonienne de participation industrielle), de 34 à 51 % au capital de Doniambo. Est-ce encore d’actualité ?