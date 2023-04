Le Maritime Rescue Co-ordination centre de Nouméa devient le COSS, pour Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (COSS) surveille dorénavant les eaux calédoniennes.

« Cette importante étape ouvre une nouvelle page de l’histoire du centre au bénéfice de l’ensemble de la population, indique la direction du COSS dans un communiqué. Cette mutation acte la réalisation d’un certain nombre de missions de surveillance et d’informations concourantes à l’amélioration de la sécurité maritime et à la préservation du milieu marin. »

307 OPÉRATIONS EN 2022

Le centre continuera d’assurer les missions de sauvetage en mer et contribuera aux missions de surveillance et de contrôle des pêches.

En 2022, le MRCC a coordonné 307 opérations, 91 assistances à des navires en difficultés et 182 recherches et sauvetages.