Il regrette aussi le manque de considération de certains. Des élus et le haut-commissaire n’ont pas pris soin de l’informer lorsqu’ils se sont déplacés au Mont-Dore pendant la crise. « On est vraiment touchés par les messages de sympathie, mais on s’est sentis un peu seuls. Et maintenant, on ramasse la merde. » Il tient à saluer les 300 agents de la commune qui n’ont pas ménagé leurs efforts et la grande solidarité de la part de nombreux anonymes. Eddie Lecourieux appelle aussi les gens à ne pas faire de généralités. « Des deux côtés il y a des gens qui sont matures, qui ont envie d’avancer et qui sont empêchés par une poignée. Et je tiens à les remercier. Je me battrai toujours contre ces caprices. On ne peut se gargariser ainsi de faire du mal. » Pour le maire, aujourd’hui la seule solution de ne pas voir se conflit se reproduire est de régler le problème de la mine.

L’heure est désormais au déblayage et à l’évaluation des dégâts. On parle déjà d’une quarantaine de millions de francs pour le parc de la Coulée, de nombreuses heures pour les employés, en plus du coût des navettes. « Nous chiffrerons tout cela jusqu’au dernier denier », promet-il. Sans compter ce qui ne relève pas de la commune : les routes, la station Mobil, le parc de la rivière Bleue…L’association Citoyen mondorien a, de son côté, conseillé à ses adhérents de préparer un état de leurs pertes (jours de congé, chiffre d’affaires, dégâts matériels, financiers), de porter plainte en ligne et de lui transmettre une copie.

C.M.

©D.R