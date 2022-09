Le dressage, plus qu’un concours

« En musique, il faut connaître le solfège pour savoir jouer d’un instrument ; en équitation, le dressage représente les gammes d’un cavalier, d’une cavalière. C’est le tronc commun que tous, cavaliers et chevaux, devraient connaître pour ensuite se spécialiser dans la discipline choisie en fonction de ses affinités et des qualités de son cheval », précise Thibaut Damas.

Plus que le simple fait de rendre un cheval docile, le dressage (ou travail sur le plat) est la discipline où l’on apprend à conduire son cheval comme il faut. « Avec un cheval dressé, on va pouvoir profiter pleinement de son loisir et de ce sport », ajoute l’expert fédéral.

Pendant l’heure de cours collectif dans la carrière, le regard de Thibaut analyse chaque mouvement, chaque position, chaque rythme des cavalières. Puis, sa voix rauque énonce le bon conseil pour atteindre l’harmonie entre la cavalière et sa monture : « Le bassin accompagne, variez l’amplitude, il faut pouvoir freiner et accélérer comme on veut, on regarde devant, contrôlez l’équilibre, pas trop vite, sentez le dos de votre cheval… ».

Extrêmement concentrées, les six cavalières enchaîneront des ronds et des figures à trois allures différentes : au pas, au trot et au galop.