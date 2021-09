Pas de Bluescope Race non plus

Ce n’est cette fois pas le confinement qui est responsable de l’annulation pure et simple de la Bluescope Race. Même si le Covid n’y est pas complètement étranger non plus. La semaine dernière, l’ASPTT Nouméa glisse (ANG) a tiré un trait sur la 14e édition de sa célèbre traversée de 19 km entre le phare Amédée et Nouméa réservée aux supports nautiques en tout genre, qui devait se dérouler le 7 novembre prochain. En cause, « la situation économique et sociale et la crise requin, expose dans un communiqué Stéphane Bouquillard, la présidente de l’ANG. Malheureusement, de nouveaux événements dramatiques sont venus violer la confiance des navigateurs dans un tsunami d’incertitudes (crise sanitaire qui s’éternise et charrie des vagues d’instabilité sociale et économique). » L’année dernière, la Bluescope Race n’était pas passée loin de l’annulation. Elle avait, en effet, été endeuillée par la disparition en mer de l’un de ses bénévoles, quelques mois plus tôt, dont le harnais avait été retrouvé peu après avec des traces de morsures. Un hommage lui avait été rendu le jour de l’évènement et un important dispositif de sécurité avait été déployé pour prévenir le risque requin lors de la course.