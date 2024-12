Le monde du nickel dans une période charnière

Prony Resources New Caledonia a redémarré ses installations autour du 9 décembre pour une production de Nickel Hydroxide Cake (NHC), un produit intermédiaire destiné au marché des batteries de véhicules électriques, à la fin du mois ou début janvier. Au vu de cette relance de l’activité, l’industriel sud-africain Sibanye-Stillwater doit programmer dans la foulée une visite technique à l’usine du Sud. À l’issue, le groupe spécialisé dans l’extraction de métaux précieux formulera, ou non, une offre d’achat de 74 % des parts au capital de PRNC. Aucun montant ne circule à ce stade. Mais, pour rappel, une somme de 100 milliards de francs avait été injectée lors du rachat par le consortium avec le géant du négoce Trafigura en mars 2021. Un point clé devrait s’inviter : négocier l’abandon de la dette de plus de 65 milliards de francs vis-à-vis de l’État.

Matte et ferronickel

Deux groupes se sont manifestés par ailleurs pour le rachat des parts de Glencore dans le Nord, c’est-à-dire les 49 % au capital de Koniambo Nickel aujourd’hui sur le marché. L’un est chinois. Des représentants sont venus visiter le site de Voh mi-novembre, mais le projet ne soulèverait que peu d’intérêt auprès de la Nouvelle-Calédonie et de l’État français.

L’autre est indien, et l’approche est bien différente. Ratan Jindal, PDG de JSL Group, pour Jindal Stainless Limited, compagnie basée à New Delhi, a séjourné sur le territoire pendant deux jours en fin de semaine dernière, après un premier déplacement en octobre de cadres de JSL Global Commodities, société chargée des études pour le groupe. JSL est le plus gros producteur d’acier inoxydable en Inde avec un chiffre d’affaires consolidé en 2024 de 4,7 milliards de dollars, soit plus de 530 milliards de francs. L’industriel fournit également des produits bien spécifiques, tels que les ébauches de pièces à frapper par les banques nationales et des lames de rasoir dont JSL domine le marché mondial.

Cette offre, qui répond d’ailleurs à la volonté française de l’axe Indo-Pacifique, pourrait s’appuyer, on peut l’imaginer, sur la production de ferronickel pour alimenter les aciéries de JSL, mais également de matte de nickel à destination, en toute logique, de l’Europe pour le marché des batteries. Si une entente devait intervenir entre JSL et le vendeur Glencore, une offre définitive de la compagnie indienne pourrait arriver dans le courant de l’année 2025.