Le monde coutumier bousculé

La sortie de l’accord de Nouméa et l’obligation de discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie peuvent être la cause de la scission. Tout comme des tiraillements internes au monde kanak et un environnement chahuté par la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. Le constat, lui, est bien là : depuis quelques mois, le conseil national des grands chefs, dénommé Inaat ne Kanaky, et le Sénat coutumier s’opposent sur le portage de la légitimité traditionnelle.

Le premier, institué en septembre 2022, qui n’a pas été avare de critiques envers le second, a accompli un pas notable avec la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies sur leurs territoires coutumiers le 24 septembre, à Maré. L’institution de Nouville, y a vu, en réponse, à travers cet « événement symbolique », « un fait bien établi depuis l’accord de Nouméa ». Les sénateurs ont alors appelé à l’unité et à la cohésion des coutumiers pour porter « la vision autochtone et le projet du pluralisme juridique et institutionnel ».

« INTERPELLER L’ÉTAT »

Si le champ d’intervention du Sénat coutumier avec ses 16 membres depuis 1999 est connu, l’intention d’Inaat ne Kanaky l’est beaucoup moins. La réflexion à La Roche en terre nengone a permis de nourrir des éléments de sa stratégie. Beaucoup de participants le pensent : de la création des tribus en 1867 à l’accord de Nouméa en 1998, les Kanak ont été englués dans un cadre qui ne leur appartient pas, puis le Sénat coutumier a été perçu « comme un cadeau empoisonné », car trop politique et éloigné, selon eux, des lignes de la coutume.

La déclaration unilatérale, prononcée le jour de la date anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, a pour but d’« interpeller déjà l’État de tutelle et les institutions calédoniennes, en leur disant : “nous décidons de créer notre propre modèle adapté aux réalités que l’on vit sur terres coutumières” », explique Cyprien Kawa, fils du grand chef Bergé Kawa et chargé de la communication et de la logistique d’Inaat ne Kanaky.

Ces espaces couvrent près de 504 000 hectares, soit 27 % du territoire. La démarche s’appuie sur les articles 7 et 18 de la loi organique qui précisent : « sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier ». En outre, « les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables».

DEVANT LE C24

Un déplacement à New York, du 7 au 14 octobre, est annoncé pour une prise de parole devant le comité spécial de la décolonisation des Nations unies, ou C-24. Au-delà d’une affirmation à l’international, le message d’Inaat ne Kanaky vise à expliquer la création de sa propre institution, en dehors du Sénat coutumier et des huit aires. À cette autonomie de gouvernance s’ajoute, selon la structure présidée par le grand chef Hippolyte Sinewami-Htamumu, une dimension alimentaire, économique et sécuritaire sur le foncier coutumier.

En clair, « développer des projets qui vont nous permettre de générer des fonds pour pouvoir coordonner les actions à travers ce nouveau modèle de gouvernance », ajoute Cyprien Kawa, qui n’évoque pas d’indépendance politique, mais davantage une souveraineté des autorités coutumières et des mises en place d’interdépendances, avec par exemple « des peuples frères de la Mélanésie ». Et ce, sans passer par l’État français, « car ce sont des gens régis par la coutume ». Le croisement du schéma proposé et de l’actuel dispositif avec les communes, les provinces… peut générer un joli casse-tête sur le plan des compétences.

Les 10 et 11 novembre, dans l’aire Xârâcùù, Inaat ne Kanaky doit définir le nom de l’organisation ‒ gouvernement, assemblée… ‒, mais aussi l’appel d’offres pour la construction des locaux ou encore la proposition d’un drapeau commun pour les chefferies. Ce projet, qui s’inspire quelque part de fondamentaux fidjiens ou vanuatais, interroge le fonctionnement institutionnel du monde coutumier.