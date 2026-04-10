Le monde à l’envers des Wakuarory

« UNE SOMME D’INDIVIDUALITÉS »

La question simple est : pourquoi ? Comment se fait-il, par exemple, qu’un habitant de la tribu sert à deux ouvriers de passage, après des travaux pénibles, des bols d’eau chaude, le premier voulant effectivement un thé, mais le second, déçu, un sirop glacé ? Sûr et certain, « il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement collectif, loin de là, mais d’une somme d’individualités », analyse un Maréen issu, lui, de la côte Est de l’île. Cette conduite, voulue ou non, qualifiée rapidement de « tête en l’air », est à ce jour inexpliquée.

Tous le diront à Maré et dans les alentours, « on ne sait pas d’où vient cette particularité », note cette dame de l’île qui a travaillé des années avec des gens originaires de Wakuarory. Nulle enquête menée. L’étourderie pourrait être interprétée, par certains esprits grincheux, comme de l’irrespect. Pas du tout, répondent les intéressés qui sont toujours restés dans les clous. « À ma connaissance, cela n’a jamais posé de problème » sur le plan coutumier, observe Jemess Dihace. Au contraire, dans la vie de tous les jours, « pour nous, c’est drôle ».

Les Wakuarory, réputés pour avoir beaucoup d’humour, rigolent d’eux-mêmes, aiment l’autodérision. Et « quand tu es avec eux, dans la tribu, tu ne t’en rends même plus compte, éclate de rire une Maréenne du Sud de l’île. Je dirais même que tu prends les attitudes ! »

Yann Mainguet