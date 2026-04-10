Le monde à l’envers des Wakuarory

Leur réputation dépasse aisément les côtes de Maré. Et pas seulement parce que le chanteur Gulaan est originaire de la tribu. Les habitants de Wakuarory, dans le nord-ouest de l’île, sont connus pour avoir des attitudes curieuses, toujours drôles, proches de l’étourderie. La cause est inexpliquée.
Les anecdotes se comptent par dizaines. Comme l’histoire de cet homme, sorti de chez lui tôt le matin avec un pull, conservé en fait toute la journée sur les épaules, alors que la température avoisinait les 30 °C. Certains assurent aussi avoir vu un instituteur rejoindre, en pantalon et chemise, ses élèves sur un terrain de football pour livrer bataille autour du ballon rond, puis enfiler, une fois la partie terminée, un short et un tricot.
D’autres avouent être restés stupéfaits quand des marmites posées sur le feu depuis de longues minutes, ne contenaient en réalité que du vide, et surtout pas d’eau. Il n’y a pas si longtemps, à un mariage, témoigne un jeune homme, un petit groupe jouait dehors aux dominos. Quand la pluie est soudainement arrivée, tous les convives ont couru pour se trouver une place à l’abri. Sauf le même petit groupe qui a continué à déplacer les pièces rectangulaires à points, consciencieusement, sous les grosses gouttes.
« MARQUE DE DISTINCTION »
Cet homme au pull épais, cet instituteur footballeur ou encore ces joueurs de dominos insensibles sont tous reliés à un endroit, la tribu de Wakuarory, parfois lue avec une terminaison en « i », dans le district coutumier de Guahma, à Maré. L’expression est même entrée dans le langage courant. « C’est un Wakuarory ! » quand quelqu’un a une attitude curieuse, commet un acte étonnant, « fait les choses à l’envers »…
La réputation a dépassé le périmètre de Nengone et des îles Loyauté, notamment en raison du déplacement d’habitants vers la Grande Terre. Ce comportement pourrait être attribué à de l’étourderie, à une originalité locale, concentrées sur moins de 200 âmes. « C’est une marque de distinction, rigole Marc Waïa, enseignant à la retraite, membre du conseil des anciens de la tribu. Il m’est arrivé de faire des choses, qui, vues par les autres, sont considérées comme faites “à l’envers”, un peu drôles… Je n’en étais pas du tout conscient. » Une voisine sourit de ces histoires qui traversent l’océan, mais ne les dément pas. « Pour eux, c’est normal, indique joyeusement Jemess Dihace, président du conseil coutumier Nengone. Quand j’étais petit, c’était déjà comme ça. Les générations passent, mais ce trait de caractère reste » à Wakuarory.
« UNE SOMME D’INDIVIDUALITÉS »
La question simple est : pourquoi ? Comment se fait-il, par exemple, qu’un habitant de la tribu sert à deux ouvriers de passage, après des travaux pénibles, des bols d’eau chaude, le premier voulant effectivement un thé, mais le second, déçu, un sirop glacé ? Sûr et certain, « il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement collectif, loin de là, mais d’une somme d’individualités », analyse un Maréen issu, lui, de la côte Est de l’île. Cette conduite, voulue ou non, qualifiée rapidement de « tête en l’air », est à ce jour inexpliquée.
Tous le diront à Maré et dans les alentours, « on ne sait pas d’où vient cette particularité », note cette dame de l’île qui a travaillé des années avec des gens originaires de Wakuarory. Nulle enquête menée. L’étourderie pourrait être interprétée, par certains esprits grincheux, comme de l’irrespect. Pas du tout, répondent les intéressés qui sont toujours restés dans les clous. « À ma connaissance, cela n’a jamais posé de problème » sur le plan coutumier, observe Jemess Dihace. Au contraire, dans la vie de tous les jours, « pour nous, c’est drôle ».
Les Wakuarory, réputés pour avoir beaucoup d’humour, rigolent d’eux-mêmes, aiment l’autodérision. Et « quand tu es avec eux, dans la tribu, tu ne t’en rends même plus compte, éclate de rire une Maréenne du Sud de l’île. Je dirais même que tu prends les attitudes ! »
Yann Mainguet
Discrète et pourtant
La tribu de Wakuarory, si discrète à Maré, est connue sur l’île pour son banian, grand arbre majestueux près duquel les habitations sont venues se blottir. Au pied de l’immense ficus, les films du festival international « Fifo hors les murs » étaient un temps projetés. Un peu plus loin, en direction du Sud-Est, la distillerie de santal de Takone est implantée au bord de la route. Cette voie mène ensuite au Trou de Bone, la cavité naturelle profonde de 40 mètres au milieu de la végétation.