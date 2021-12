Le cinéma MK2 Dumbéa a ouvert ses portes ce jeudi. Après deux ans de travaux et un chantier de 2,6 milliards de francs, le multiplexe est prêt. Il propose 14 salles pour 1 621 fauteuils dont 56 pour les personnes à mobilité réduite, des sièges aux accoudoirs rétractables ou inclinables, une salle VIP privatisable. Et en accès libre : une galerie d’exposition, un musée numérique et un grand food corner.

Le système de franchise lui permet de bénéficier de l’exceptionnel catalogue du groupe avec des films pour tous les publics, des blockbusters hollywoodiens aux documentaires, en passant par les films d’auteur avec des séances en VO. Parmi les premiers films à voir en décembre, Spider Man : No Way Home, Dune, Matrix Resurrections, le dernier James Bond, Mourir peut attendre, House of Gucci, Les Olympiades ou encore le dernier Disney, Encanto : la fantastique famille Madrigal. Jusqu’au dimanche 26 décembre, le billet est au tarif unique de 500 F.