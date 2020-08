Après la Fédération du BTP, c’est au tour du Medef-NC de tirer la sonnette d’alarme sur la situation économique de certains secteurs d’activité. L’organisation patronale demande davantage de souplesse afin d’aider les entreprises à surmonter cette période de crise qui pourrait bien durer plus longtemps que prévu. Le récent confinement et autres mesures visant à éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19 ne sont pas forcément encourageants. Le Medef-NC attire l’attention sur une problématique peu voire pas du tout prise en compte par les pouvoirs publics et qui n’est pourtant pas anecdotique.

Les patrons s’inquiètent pour ces entreprises qui maintiennent des investissements afin de préserver, voire développer leurs activités. C’est par exemple le cas de sociétés de transport comme Aircalin, qui était en plein renouvellement de sa flotte. Le Medef-NC fait ainsi la liste des difficultés auxquelles peuvent être confrontées ces entreprises comme la révision voire l’annulation des crédits par les banques alors que les études ont déjà été financées. Dans ce contexte un peu particulier, les banques peuvent également demander davantage de fonds propres afin de réduire leurs risques.

Une attention particulière à la défiscalisation

Face à ces constats, le mouvement patronal propose que des mesures soient prises : conditions d’intervention des sociétés de capital investissement ou de la BPI, plus favorable et plus rapide, transformation du prêt garanti par l’État en prêt à long terme à des conditions avantageuses pour les entreprises. Le Medef-NC préconise, enfin, que l’administration accélère le traitement des dossiers. De la même façon, le mouvement demande à ce que l’ensemble des partenaires, qu’il s’agisse des banques, des organismes de participation en fonds propres, du gouvernement ou des services de l’État, fassent preuve de souplesse et de réactivité.