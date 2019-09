Le marché de l’immobilier résume un peu à lui seul la situation de l’économie calédonienne. Atone, il parvient toutefois à se maintenir. C’est le principal enseignement que l’on peut tirer du panorama 2018 de l’Observatoire de l’immobilier, réalisé par l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie ainsi que la Chambre territoriale des notaires qui collecte l’information sur les transactions. L’Observatoire est né en 2013, sous l’impulsion de la CCI, afin de répondre au besoin des professionnels de l’immobilier et du BTP de mieux connaître le marché et d’anticiper l’activité.

Les chiffres concernent uniquement les ventes de biens, mais la CCI, par la voix de son trésorier, Pierre Kolb, indique qu’elle ne s’interdit pas à l’avenir de se pencher sur le marché de la location. En attendant, l’Observatoire montre un léger tassement même si le marché parvient à se maintenir en dépit de prévisions nettement moins optimistes. En 2018, 2 697 transactions ont été enregistrées, tous types de logement confondus, contre 2 708 en 2017. Sur 2 708 biens, 2 407 sont destinés à l’habitat Paradoxalement, le montant des transactions a progressé de 8 % entre 2017 et 2018 et de 3 % par rapport au niveau moyen des trois dernières années. Une situation que la CCI explique par quelques transactions à des prix très élevés concernant des terrains et des surfaces commerciales.

Dans le détail, Véronique Ujicas, la responsable du service conjoncture et diffusion de l’Isee, souligne que le maintien du marché est essentiellement dû grâce à la progression des primo-accédants qui permet de compenser la baisse des achats de villas et de terrains à bâtir par les autres particuliers ou les professionnels. Le statu quo s’explique également par les nombreux dispositifs de soutien à l’accession comme les deux lois successives de réduction d’impôt en faveur du logement intermédiaire (Rili1 et 2), le prêt à taux zéro ou encore des outils de défiscalisation nationaux comme la loi Pinel. Depuis début 2018, il existe au moins cinq dispositifs différents de soutien des collectivités. Il faut également noter le niveau très faible des taux d’emprunt bancaires : 2,06 % en 2018 contre 2,65 en 2016.