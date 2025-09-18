Le lycée Jules-Garnier, futur pôle de formation scientifique

Le haut-commissaire, Jacques Billant, le membre du gouvernement en charge de l’innovation technologique, Petelo Sao, et le vice-recteur, Didier Vin-Datiche, ont visité mardi 16 septembre les locaux rénovés du lycée Jules-Garnier à Nouméa. Les travaux de rénovation, commencés en juin 2023 et inscrits au contrat de développement État-Nouvelle-Calédonie 2017-2022, ont permis, entre autres, de réorganiser les pôles de formation et pôles disciplinaires, et de remettre à neuf huit bâtiments et locaux.

L’investissement s’élève à 705 millions de francs, financé à parts égales par les deux parties. Objectif de cette vaste opération : faire du lycée Jules-Garnier, qui accueille 1 600 élèves cette année, « le pôle de formation scientifique, technologique et numérique de la Nouvelle-Calédonie », a présenté Jacques Billant.

Plus globalement, la réception de ce chantier a permis de réaffirmer la place du quartier de Nouville comme lieu stratégique de formation et d’éducation. « La question aujourd’hui est : quelles actions menons-nous pour notre jeunesse en Nouvelle-Calédonie ? Quelles réponses peut-on leur apporter à la suite des exactions de l’année dernière ? », a interrogé Petelo Sao, confirmant par ailleurs la reconstruction prochaine du Centre de formation de l’artisanat et de l’Institut de formation aux soins infirmiers, incendiés durant les émeutes.