Le lycée Jules-Garnier, futur pôle de formation scientifique

Le haut-commissaire, Jacques Billant, le membre du gouvernement en charge de l’innovation technologique, Petelo Sao, et le vice-recteur, Didier Vin-Datiche, ont visité mardi 16 septembre les locaux rénovés du lycée Jules-Garnier à Nouméa. Les travaux de rénovation, commencés en juin 2023 et inscrits au contrat de développement État-Nouvelle-Calédonie 2017-2022, ont permis, entre autres, de réorganiser les pôles de formation et pôles disciplinaires, et de remettre à neuf huit bâtiments et locaux.
L’investissement s’élève à 705 millions de francs, financé à parts égales par les deux parties. Objectif de cette vaste opération : faire du lycée Jules-Garnier, qui accueille 1 600 élèves cette année, « le pôle de formation scientifique, technologique et numérique de la Nouvelle-Calédonie », a présenté Jacques Billant.
Plus globalement, la réception de ce chantier a permis de réaffirmer la place du quartier de Nouville comme lieu stratégique de formation et d’éducation. « La question aujourd’hui est : quelles actions menons-nous pour notre jeunesse en Nouvelle-Calédonie ? Quelles réponses peut-on leur apporter à la suite des exactions de l’année dernière ? », a interrogé Petelo Sao, confirmant par ailleurs la reconstruction prochaine du Centre de formation de l’artisanat et de l’Institut de formation aux soins infirmiers, incendiés durant les émeutes.