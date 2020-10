Le Lapérouse, bateau de croisière de luxe de la compagnie française du Ponant, devrait appareiller dans les tout prochains jours pour Singapour afin de réaliser des travaux de maintenance. En raison de la crise sanitaire internationale et de l’annulation des croisières, le navire immatriculé à Wallis-et-Futuna était venu se positionner dans la grande rade de Nouméa. L’agence Kenua, qui représente les intérêts de la compagnie Ponant en Nouvelle-Calédonie, espère que le bateau pourra revenir dans les eaux calédoniennes dans le courant du mois de décembre. Ce type de bateau est précisément celui que l’agence cherche à faire venir depuis de nombreuses années. Le retour lui permettrait de commercialiser des croisières auprès des Calédoniens pendant les vacances d’été autour de la Grande Terre et aux îles Loyauté. Le prix de la semaine est de l’ordre de 300 000 à 400 000 francs. Rien n’est toutefois acquis, puisque le bateau a d’ores et déjà des croisières programmées en Nouvelle-Zélande. La persistance de la crise sanitaire pourrait cependant bousculer ses plans et ramener le navire à Nouméa.